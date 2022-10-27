БРЮССЕЛЬ, 27 окт — ПРАЙМ. Экономическая активность, вероятно, сильно снизилась в еврозоне в третьем квартале, продолжит ослабевать в четвертом квартале и начале 2023 года, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.

"Экономическая активность в еврозоне, вероятно, серьезно замедлилась в третьем квартале. Мы ожидаем ее дальнейшего ослабления в нынешнем и начале следующего года", — сообщила она.

Ранее в четверг ЕЦБ повысил базовую ставку еще на 75 базисных пунктов – до двух процентов годовых.