ЕЦБ ждет дальнейшего замедления экономической активности в еврозоне
ЕЦБ считает, что экономическая активность в еврозоне продолжит ослабевать в следующем году
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 окт — ПРАЙМ. Экономическая активность, вероятно, сильно снизилась в еврозоне в третьем квартале, продолжит ослабевать в четвертом квартале и начале 2023 года, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.
"Экономическая активность в еврозоне, вероятно, серьезно замедлилась в третьем квартале. Мы ожидаем ее дальнейшего ослабления в нынешнем и начале следующего года", — сообщила она.