БАКУ, 27 окт — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) не только не будет драйвером развития в меняющемся мире, но рискует стать тормозом мировой торговли, считает министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев. Глава коллегии ЕЭК выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС и ШОС

"Безусловно, мы как люди, занимающиеся торговлей, для нас главная структура — ВТО. Организация находится в понятном состоянии, крайне таком тяжелом, хотя и последняя конференция была вполне обнадеживающая. Но тем не менее, мы понимаем, что, учитывая темпы и вызовы нового технологического уровня, новых уровней развития – безусловно, такая многосторонняя система, как ВТО вряд ли поспеет за этим, скорее ей бы не стать тормозом, не говоря уже про то, чтобы взять роль драйвера, нельзя ожидать этого", — сказал Слепнев, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, межрегиональные соглашения и межрегиональное сотрудничество является ответом на этот вызов.

Среди других ключевых столпов, на которых будет держаться архитектура экономических отношений – логистика и технологическое развитие. Говоря о развитии технологий, он указал, что не все страны в состоянии самостоятельно достичь суверенитета, но важно избежать и ловушки технологической зависимости. "За счет кооперации и регионализации эту задачу можно и нужно решать", — уверен министр.

Еще один важный элемент — финансовая система, указал Слепнев. "Очевидно, что одна финансовая система, уникальная для всего мира, скорее всего, уже не состоится", — сказал он. Ответом, по мнению Слепнева, должно быть новое технологическое решение – возможно в области межгосударственной криптовалюты, цифровых активов.