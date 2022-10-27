Путин заявил, что расчеты в нацвалютах будут доминировать
Путин: переход на расчет в нацвалютах набирает обороты, и в итоге они будут доминировать
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Переход на расчеты в нацвалютах будет только набирать темпы роста, и такие расчеты в итоге будут доминировать в мире, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, это "неизбежно".
"Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, от состояния их экономик, но будут укрепляться. И такие расчеты, безусловно, постепенно станут доминировать", — заключил Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он также добавил, что такая логика актуальна в суверенной финансовой и экономической политики мировых держав.
https://1prime.ru/world/20221027/838614412.html
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