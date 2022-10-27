МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Переход на расчеты в нацвалютах будет только набирать темпы роста, и такие расчеты в итоге будут доминировать в мире, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, это "неизбежно". Путин заявил, что Запад использует доллар как оружие

"Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, от состояния их экономик, но будут укрепляться. И такие расчеты, безусловно, постепенно станут доминировать", — заключил Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он также добавил, что такая логика актуальна в суверенной финансовой и экономической политики мировых держав.