МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Новым мировым центрам и Западу в любом случае придется вступить в равноправный диалог и обсудить будущее, но лучше сделать это раньше, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума. Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным

По его словам, хотя на Западе сейчас нет единства, этот "сложный конгломерат" в последнее время сделал шаги в сторону обострения. Речь идет в том числе о ситуации на Украине, в Тайване, на мировых рынках продовольствия и энергоресурсов.

Однако сложившийся кризис носит глобальный характер, считает Путин, поэтому "отсидеться" не получится ни у кого: "посеявший ветер пожнет и бурю".

Глава государства подчеркнул, что Россия, несмотря на условия жесткого конфликта, не считает себя врагом Запада и планирует продолжать контакты, внося таким образом свой вклад в поддержку многополярного мира.

"Перед человечеством сейчас по сути два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или же всем вместе попытаться найти решения", — заключил он.