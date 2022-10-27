Путин заявил о неизбежности диалога между новыми мировыми центрам и Западом
Путин призвал не откладывать диалог между новыми центрам мироустройства и Западом
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Новым мировым центрам и Западу в любом случае придется вступить в равноправный диалог и обсудить будущее, но лучше сделать это раньше, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума.
По его словам, хотя на Западе сейчас нет единства, этот "сложный конгломерат" в последнее время сделал шаги в сторону обострения. Речь идет в том числе о ситуации на Украине, в Тайване, на мировых рынках продовольствия и энергоресурсов.
Однако сложившийся кризис носит глобальный характер, считает Путин, поэтому "отсидеться" не получится ни у кого: "посеявший ветер пожнет и бурю".
Глава государства подчеркнул, что Россия, несмотря на условия жесткого конфликта, не считает себя врагом Запада и планирует продолжать контакты, внося таким образом свой вклад в поддержку многополярного мира.
"Перед человечеством сейчас по сути два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или же всем вместе попытаться найти решения", — заключил он.
https://1prime.ru/world/20221027/838614700.html
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