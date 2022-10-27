МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мировая финансовая система должна работать независимо и быть деполитизорованной, заявил Владимир Путин. Путин назвал предстоящее десятилетие самым важным после окончания ВОВ

По его словам, всем страны должны обеспечить свое суверенное развитие и соответственно необходимо относиться с уважением к выбору любой из стран.

"Это тоже важно даже применительно к финансовой системе, она должна быть независимой, деполитизированной. Конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира", — заявил глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Прежде всего на базе вот этой новой финансовой системы нужно будет обеспечить трансфер образования и передачи технологий. Если все вместе это суммировать, собрать, как палитру необходимых к реализации возможностей, то и сама экономическая модель и финансовая система, она будет отвечать интересам большинства, а не только интересам "золотого миллиарда", — добавил президент.

Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".