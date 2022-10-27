Международная финансовая система должна быть независимой, заявил Путин
Путин: международная финансовая система должна быть независимой и деполитизированной
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мировая финансовая система должна работать независимо и быть деполитизорованной, заявил Владимир Путин.
По его словам, всем страны должны обеспечить свое суверенное развитие и соответственно необходимо относиться с уважением к выбору любой из стран. "Это тоже важно даже применительно к финансовой системе, она должна быть независимой, деполитизированной. Конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира", — заявил глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Прежде всего на базе вот этой новой финансовой системы нужно будет обеспечить трансфер образования и передачи технологий. Если все вместе это суммировать, собрать, как палитру необходимых к реализации возможностей, то и сама экономическая модель и финансовая система, она будет отвечать интересам большинства, а не только интересам "золотого миллиарда", — добавил президент.
Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://1prime.ru/world/20221027/838616118.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.