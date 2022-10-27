МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Сегодня вполне возможно создать единое гуманитарное и экономическое пространство на территории Евразии, заявил Владимир Путин.

"Надежда умирает последней", — отметил он. Путин рассказал об адаптации российской экономики к санкциям

"Возможно ли создание единого пространства гуманитарного, экономического да и с точки зрения безопасности всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да, надежда умирает последней. Это же наша идея, это идея, тогда говорили — до Урала, это я трансформировал идею французских наших коллег и бывших французских лидеров — до Владивостока, потому что и за Уралом тоже живут люди той же самой культуры, это ж самое главное", — сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства отметил, что в целом такое возможно представить. " Мне кажется, так или иначе это будет происходить", — резюмировал президент.