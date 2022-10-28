МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. После речи президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Известия" распросили иностранных экспертов об их впечатлениях от слов российского лидера. Путин: Европа молчит после подрыва "Северных потоков"

Гендиректор аналитического центра Pakistan House Мухаммад Атар Джавед сравнил сегодняшний мировой порядок на Западе с империями прошлого, уже ставшими историей. Он считает, что если один блок давит на целый ряд государств, это должно обернуться против него.

Джавед отметил: "Я с уверенностью могу сказать, что следующие 10 лет будут резко отличаться от этого западного видения… Когда ты что-то отталкиваешь, обычно это действует с точностью наоборот и отталкивает тебя. Так что критическая философия тоже будет диктовать свои правила — доктрину динамики и изменений".

При этом аналитик заявил, что остался доволен речью президента России, поскольку тот "говорил от чистого сердца", и отметил уверенность российского лидера в себе, а также отсутствие попыток уйти от ответа.

Генерал-майор в отставке, директор Объединенного института оборонных исследований Индии Шарма, со свой стороны, подчеркнул, что Россия, невзирая коллективное противодействие Запада, решительно борется с гегемонией в мировом порядке, добавив, что все государства "незападного сектора" понимают, что в настоящий момент доминирует одна система — и поэтому требуются изменения.

Профессор факультета политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи в ответ на вопросы издания о речи Путина выразил уверенность, что "мир без сверхдержав, постгегемонический мировой порядок — все это уже происходит. И президент Путин это понимает, на что он обращает внимание — это на попытку Запада доминировать, хотя они потеряли способность доминировать и потому как они сами стали слабее, и потому как им больше нечего предложить остальному миру".

По словам исполнительного директора Института глобального диалога ЮАР Мтембу Пилани, для людей из-за рубежа было важно получить "лучшее представление о русском взгляде", причем не только на происходящие у их границ события, но и на место России в мире. Она отметила, что четырехчасовая дискуссия затронула многие вопросы, не обсуждавшиеся ранее, и подчеркнула, что гегемония и сверхконцентрация силы никогда не будут способны разрешить серьезные глобальные проблемы.