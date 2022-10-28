СМИ: иностранные эксперты поделились впечатлениями от речи Путина на "Валдае"
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. После речи президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Известия" распросили иностранных экспертов об их впечатлениях от слов российского лидера.
Гендиректор аналитического центра Pakistan House Мухаммад Атар Джавед сравнил сегодняшний мировой порядок на Западе с империями прошлого, уже ставшими историей. Он считает, что если один блок давит на целый ряд государств, это должно обернуться против него.
Джавед отметил: "Я с уверенностью могу сказать, что следующие 10 лет будут резко отличаться от этого западного видения… Когда ты что-то отталкиваешь, обычно это действует с точностью наоборот и отталкивает тебя. Так что критическая философия тоже будет диктовать свои правила — доктрину динамики и изменений".
При этом аналитик заявил, что остался доволен речью президента России, поскольку тот "говорил от чистого сердца", и отметил уверенность российского лидера в себе, а также отсутствие попыток уйти от ответа.
Генерал-майор в отставке, директор Объединенного института оборонных исследований Индии Шарма, со свой стороны, подчеркнул, что Россия, невзирая коллективное противодействие Запада, решительно борется с гегемонией в мировом порядке, добавив, что все государства "незападного сектора" понимают, что в настоящий момент доминирует одна система — и поэтому требуются изменения.
Профессор факультета политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи в ответ на вопросы издания о речи Путина выразил уверенность, что "мир без сверхдержав, постгегемонический мировой порядок — все это уже происходит. И президент Путин это понимает, на что он обращает внимание — это на попытку Запада доминировать, хотя они потеряли способность доминировать и потому как они сами стали слабее, и потому как им больше нечего предложить остальному миру".
По словам исполнительного директора Института глобального диалога ЮАР Мтембу Пилани, для людей из-за рубежа было важно получить "лучшее представление о русском взгляде", причем не только на происходящие у их границ события, но и на место России в мире. Она отметила, что четырехчасовая дискуссия затронула многие вопросы, не обсуждавшиеся ранее, и подчеркнула, что гегемония и сверхконцентрация силы никогда не будут способны разрешить серьезные глобальные проблемы.
https://1prime.ru/world/20221028/838620553.html