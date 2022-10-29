Белый дом подтвердил участие Джо Байдена в саммите G20
Белый дом подтвердил участие Джо Байдена в G20 и анонсировал визиты президента в Египет и Камбоджу
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, и посетит перед этим Египет и Камбоджу, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20", — сказано в ее заявлении.
По пути на Бали 11 ноября Байден примет участие в климатической конференции ООН, которая пройдет на египетском курорте Шарм эш-Шейхе, а 12-13 ноября посетит столицу Камбоджи Пномпень, где состоится ежегодный саммит США-АСЕАН.
Темами контактов Байдена с коллегами по G20 Белый дом назвал "ключевые проблемы, такие как изменение климата, глобальные последствия войны Путина на Украине, в том числе для энергетической и продовольственной безопасности… а также ряд других приоритетов, значимых для восстановления мировой экономики".
Байден ранее дал понять, что не видит смысла встречаться на Бали с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот также решит туда приехать.
https://1prime.ru/world/20221029/838636923.html
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