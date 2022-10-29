МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, и посетит перед этим Египет и Камбоджу, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден сообщил о "прогрессе" в его экономическом плане

"Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20", — сказано в ее заявлении.

По пути на Бали 11 ноября Байден примет участие в климатической конференции ООН, которая пройдет на египетском курорте Шарм эш-Шейхе, а 12-13 ноября посетит столицу Камбоджи Пномпень, где состоится ежегодный саммит США-АСЕАН.

Темами контактов Байдена с коллегами по G20 Белый дом назвал "ключевые проблемы, такие как изменение климата, глобальные последствия войны Путина на Украине, в том числе для энергетической и продовольственной безопасности… а также ряд других приоритетов, значимых для восстановления мировой экономики".

Байден ранее дал понять, что не видит смысла встречаться на Бали с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот также решит туда приехать.