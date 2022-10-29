МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Поддержка Соединенными Штатами Украины ударит и по самой Америке, и по ее союзникам, а также чревата разрушением глобальной экономики и усложнением процесса контроля над вооружениями, пишет Foreign Affairs. На Украине удивились проблемам европейцев, которые "не могут жить без газа"

Издание утверждает: "Длительный конфликт на Украине подорвет мировую экономику. Наиболее важные торговые партнеры и союзники Соединенных Штатов в Европе пострадают сильнее всего, главным образом из-за роста цен на энергоносители".

При этом в публикации обвиняется администрация Байдена, которая, по мнению авторов, "предпринимает мало шагов" для урегулирования ситуации на Украине.

"Мантра Вашингтона состоит в том, чтобы поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" и исключить, по крайней мере пока, практические шаги в направлении дипломатии", — считают авторы статьи.

Как полагают в Foreign Affairs, затянувшийся конфликт ударит и по самой Америке, "отнимая военные и финансовые ресурсы", сокращая возможность США "уделять приоритетное внимание долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем". При этом подчеркивается, что действия США способствуют "глубокому замораживанию американо-российских отношений, что потенциально поставит под угрозу сотрудничество между Вашингтоном и Москвой по вопросам глобальной важности, таким как контроль над вооружениями".