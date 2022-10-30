МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден считает "возмутительным" решение России приостановить участие в зерновой сделке, об этом он заявил в субботу во время общения с журналистами. Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке"

Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

"Это просто возмутительно", — заявил Байден в ходе трансляции телеканала Fox News, добавив, что это, по его мнению, "увеличит голод". Американский президент считает, что "нет никакой причины этого делать".

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.

Официальный представитель совета по национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон еще до заявления Байдена обвинила Россию из-за ее решения по зерновой сделке в том, что это якобы "предлог для использования продовольствия в военных целях". Представитель Белого дома, которую цитирует CNN, также утверждала, что решение России напрямую повлияет на те страны, которые испытывают нужду в продовольствии и страдают от глобального роста цен на продукты питания, повышая угрозы продовольственной безопасности в мире.

При этом вечером в субботу председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил РИА Новости, что российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры.