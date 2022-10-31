МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ). В МИД оценили возможность возвращения в "зерновую сделку"

Ранее СКЦ сообщал о 14 судах.

В субботу Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе" и не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.

"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 16 судов — 12 идущих с Украины и 4 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", — отмечается в сообщении.

В СКЦ добавили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.