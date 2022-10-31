МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал ложным сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями. Маск распорядился начать увольнение сотрудников Twitter

Ранее в New York Times появилась публикация с выдержкой из статьи о том, что сотрудников уволят до 1 ноября — дня выплаты грантов в виде акций как части компенсации.

"Это неправда", — написал Маск в своем микроблоге.

Неясно при этом, имел ли в виду Маск всю публикацию газеты или только часть о сроках увольнения.

Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам Маск эти сообщения опровергал.