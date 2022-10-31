МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Более 80% британцев выступают против выплат экс-премьеру страны Лиз Трасс ежегодных пособий на управление офисом, пишет газета Daily Mail. Британское правительство призывают расследовать взлом телефона Лиз Трасс

Опрос MailOnline показал, что 84% британцев выступают против выплат Лиз Трасс пособия, поскольку она подала в отставку спустя всего 44 дня после вступления в должность.

При этом, согласно результатам опроса компании Redfield & Wilton Strategies, лишь 9% жителей Соединенного Королевства считают, что экс-премьер имеет право на эти деньги.

Сообщается, что размер ежегодной выплаты составляет £115 тысяч ($129 тысяч). Все бывшие премьер-министры Великобритании имеют право на получение этих денег в качестве пособия на оплату секретаря и официальных мероприятий. При этом они должны подтверждать действительность указанных расходов.