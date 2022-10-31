МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Япония сожалеет, что Россия прекратила участие в зерновом соглашении и призывает Россию как можно скорее продолжить сотрудничество в рамках четырехстороннего соглашения, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно. Япония нарастила импорт из России на 36 процентов

"То, что Россия в одностороннем порядке объявила об остановке своего участия в инициативе по экспорту зерна из портов Черного моря, которая делает возможным экспорт украинских сельскохозяйственных товаров через порты Черного моря, вызывает глубокое сожаление. Эта инициатива создана 22 июля по соглашению четырех сторон – ООН, Турции, Украины и России. С того времени из Украины по Черному морю было вывезено 9 миллионов тонн зерна в разные страны, прежде всего, в Африку и на Ближний Восток", — сказал Мацуно журналистам.

По его словам, Япония высоко оценивала эту инициативу и ее вклад в дело снижения и стабилизации цен на продукты в мире.

"Мы серьезно озабочены и внимательно следим за тем, какое влияние может оказать прекращение участия России (в зерновой сделке) на поставки продовольствия в мире, в особенности на расширение голода в развивающихся странах, на уязвимые слои населения. Правительство Японии настойчиво призывает Россию как можно скорее продолжить сотрудничество в рамках четырехстороннего соглашения об экспорте зерна", — сказал Мацуно.

В субботу Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе" и не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.

Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.