МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что в связи с политическим кризисом в Северной Ирландии систему управления регионом следует реформировать. Reuters: Shell вышла из двух проектов ветровых электростанций в Ирландии

Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) 1998 года положило конец кровавой борьбе между националистами-католиками, добивающимися объединения Ирландии, и юнионистами-протестантами, выступающими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. В ходе конфликта погибли более 3,5 тысячи человек. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея — парламент Северной Ирландии.

По словам Мартина, юнионистские и националистические партии часто состояли в системе принудительных коалиций, где одна сторона не может управлять без другой. Он призвал к реформе механизмов разделения властей, закрепленных в Соглашении Страстной пятницы.

"Есть причина, по которой все это (разделение власти) произошло в ранние годы… У партий есть возможность подумать об изменении системы. Система поляризует и не соответствует цели… Избирательная система не должна быть такой, что постоянно усиливает поляризацию", — заявил Мартин в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, изменения системы следует рассмотреть в течение следующих четырех-пяти лет. По мнению Дублина, решения о реформе должны принимать партии Северной Ирландии и правительства Ирландии и Великобритании.

На прошлой неделе министр Великобритании по делам Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис заявил, что назначит новые выборы в законодательное собрание Северной Ирландии на фоне неудачи с формированием местного правительства.

Ситуация вокруг Северной Ирландии обострилась после того, как североирландская партия "Шинн Фейн", выступающая за объединение с Ирландией, получила в мае большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, став первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за 101-летнюю историю.

Демократическая юнионистская партия (DUP) потеряла поддержку среди юнионистов из-за своей реакции на Brexit и торговые соглашения в отношении Северной Ирландии, и это привело к разделению голосов между тремя юнионистскими партиями страны.

В результате ассамблея Северной Ирландии не смогла избрать нового спикера и сформировать новое правительство, так как Демократическая юнионистская партия отказалась это делать в рамках своего протеста против Североирландского протокола.