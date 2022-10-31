Bloomberg: в Великобритании удвоилось число граждан с минимальными доходами
Bloomberg: за последний год в Великобритании удвоилось число граждан с минимальными доходами
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В течение последнего года в Великобритании удвоилось количество граждан, которые "с трудом сводят концы с концами", передает Bloomberg.
По информации Asda Income Tracker, за минувшие девять месяцев 2022 года доля британских домохозяйств с небольшим дискреционным доходом (остатком свободных средств после уплаты налогов и удовлетворения основных потребностей. — прим. ред.) или вообще без него увеличилось с 20 до 40%.
В наибольшей степени пострадала группа населения с самыми низкими доходами. После уплаты налогов и обеспечения жильем, отоплением и едой у граждан из этой группы оставалось 2,6 фунта стерлингов (порядка 190 рублей) свободных средств на неделю, а в прошлом году это показатель достигал 55 фунтам (около 4000 рублей).
По мнению исследователя социальной политики из Университета Лафборо Эбигейл Дэвис, без какой-либо помощи нынешний кризис будет иметь долгосрочные последствия.
Вместе с тем в половина независимых продовольственных банков в Великобритании, отмечает Bloomberg, заявляют, что будущей зимой они или не смогут помочь всем обращающимся, или им придется сократить паек.
https://1prime.ru/world/20221031/838650275.html
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