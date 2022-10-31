МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре снизился до 49,2 пункта против 50,1 в сентябре, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. Экономика Китая под угрозой сокращения внешнего спроса

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в октябре составил 50,1 пункта, по сравнению с сентябрем показатель снизился на 1 процентный пункт, PMI средних предприятий снизился на 0,8 – до 48,9 пункта, PMI малых предприятий снизился на 0,1 процентного пункта – до 48,2.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 49,6 пункта, снизившись на 1,9 пункта, что указывает на снижение производства в обрабатывающей промышленности. Индекс новых заказов снизился на 1,7 процентного пункта до 48,1 пункта, что свидетельствует о снижении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в октябре вырос на 0,1 процентного пункта, до 47,7 пункта. Индекс занятости снизился на 0,7 процентного пункта – до 48,3, что свидетельствует о снижении востребованности рабочей силы в промышленности. Тем временем индекс поставок сырья в октябре по сравнению с сентябрем снизился на 1,6 процентного пункта — до 47,1 пункта.