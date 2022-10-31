МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия больше не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "зерновой сделке", заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке, заявил посол

Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

"В связи с террористическим актом, совершенным 29 октября киевским режимом при участии британских экспертов против российских судов, которым поручено обеспечить безопасность "зернового коридора", Россия больше не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в черноморской инициативе, и поэтому была вынуждена приостановить эту практику в субботу", — сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.