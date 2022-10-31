МИНСК, 31 окт — ПРАЙМ. Принята тарифная политика железных дорог государств СНГ на 2023 фрахтовый год, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД). Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии демонстрирует оживление

"Двадцать пятого — двадцать восьмого октября 2022 года в режиме онлайн состоялась XXXI Тарифная Конференция железнодорожных администраций – участниц Тарифного Соглашения. На конференции принята Тарифная политика железных дорог государств – участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2023 фрахтовый год", — отмечается в сообщении, опубликованном в понедельник.

Тарифная политика разработана в соответствии с основными принципами Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств-участников Содружества, утвержденной советом глав СНГ в октябре 1996 года.

Функции управления делами тарифной политики в 2023 году возложены на железнодорожную администрацию Казахстана.