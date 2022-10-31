Минсельхоз: Россиия за девять месяцев увеличила экспорт растительных масел на 29 процентов
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Экспорт растительных масел из России за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на треть, сообщил Минсельхоз.
"По итогам 9 месяцев поставки растительных масел увеличились на 29%. Наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло – 68% всего объема. На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно", — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале министерства.
Первое место среди импортеров российского подсолнечного масла занимает Турция: прирост составляет порядка 42%. В свою очередь поставки рапсового масла в Китай увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидерами по экспорту растительных масел среди регионов страны в этом году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области, уточняет министерство.
Россия, по предварительным прогнозам, может стать главным экспортером подсолнечного масла, заявлял в середине октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно ранее озвученному прогнозу Масложирового союза, в 2022 году производство подсолнечного масла в РФ составит более 7 миллионов тонн, из которых 4,7 миллиона тонн будут отправлены на экспорт.
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