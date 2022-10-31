МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Экспорт растительных масел из России за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на треть, сообщил Минсельхоз. ООН призвала снять ограничения на экспорт продуктов и удобрений из России

"По итогам 9 месяцев поставки растительных масел увеличились на 29%. Наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло – 68% всего объема. На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно", — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале министерства.

Первое место среди импортеров российского подсолнечного масла занимает Турция: прирост составляет порядка 42%. В свою очередь поставки рапсового масла в Китай увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами по экспорту растительных масел среди регионов страны в этом году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области, уточняет министерство.

Россия, по предварительным прогнозам, может стать главным экспортером подсолнечного масла, заявлял в середине октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно ранее озвученному прогнозу Масложирового союза, в 2022 году производство подсолнечного масла в РФ составит более 7 миллионов тонн, из которых 4,7 миллиона тонн будут отправлены на экспорт.