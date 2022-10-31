ООН, 31 окт — ПРАЙМ. ООН ожидает, что все страны будут исполнять Меморандум о предоставлении доступа на мировые рынки для российских удобрений, заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс. ООН готова при необходимости расследовать атаку в Севастополе

"Мы настаиваем, как и всегда, на том, что экспорт из обеих этих глобальных житниц, Украины и России, жизненно важен. Нам нужен беспрепятственный экспорт из обеих стран, — сказал Гриффитс на заседании Совета безопасности ООН. — Позвольте мне также очень четко заявить, что мы ожидаем, что все государства-члены будут работать над поддержкой реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией, чтобы гарантировать, что их собственный экспорт продуктов питания и удобрений может выйти на мировые рынки".

При этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что западные санкции блокируют не только коммерческие, но и гуманитарные поставки сельскохозяйственных товаров из России на мировой рынок

"Лицемерно обвиняя Россию в провоцировании мирового голода, Вашингтон и Брюссель умалчивают, что именно их санкции блокируют не только российский сельхозэкспорт…, но и безвозмездные поставки", — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Потенциальные коммерческие поставки Небензя оценил в 30 миллионов тонн продовольствия и 25 миллионов тонн удобрений до конца года, гуманитарные — в 500 тысяч тонн зерновых и 286 тысяч тонн удобрений нуждающимся странам.

Дипломат отметил, что прогресс в реализации российско-ооновского меморандума о нормализации российского сельхозэкспорта "равняется нулю".