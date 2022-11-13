МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке, президент США Джо Байден принял ее, сообщает Белый дом. Глава "Нафтогаза Украины" подал в отставку, сообщило СМИ

"Президент принял отставку Магнуса", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что президент признателен Магнусу за многолетнюю службу и желает ему наилучшего.

Сутки назад Жан-Пьер заявляла, что уверен во всех своих назначенцах, в том числе и в Магнусе.

В пятницу газета Los Angeles Times писала, что Магнуса вынуждали уйти в отставку на фоне рекордного числа случаев незаконного пересечения южной границы США. Сам он рассказал журналистам, что на этой неделе глава министерства внутренней безопасности США, в структуру которого входит таможенная и пограничная служба, попросил его об отставке, пригрозив увольнением в случае отказа. Магнус при этом заявлял, что намерен продолжать работу.