Экономист предупредила о риске отложенного роста цен в Белоруссии
Экономист ЕАБР Винокурова заявила о растущем риске отложенного роста цен в Белоруссии
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МИНСК, 14 ноя — ПРАЙМ. В экономике Белоруссии увеличивается риск роста цен в будущем, сообщается в еженедельном макроэкономическом обзоре группы главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгения Винокурова.
"Ожидаем дальнейшего замедления инфляции к концу года. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста цен в будущем", — говорится в обзоре.
ЕАБР отмечает, что годовая инфляция в Белоруссии резко замедлилась по итогам октября — до 15,2% с 17,4% месяцем ранее. "При этом отдельно за октябрь впервые в истории Беларуси зафиксировано снижение потребительских цен на 1%. До текущего года минимальная инфляция в октябре была отмечена в 2009 году в размере 0,4%", — обращается внимание в обзоре.
Констатируется, что снижение цен в октябре объясняется усилением ценового регулирования: правительство Белоруссии ввело ограничения на надбавки импортеров и торговые надбавки.
https://1prime.ru/world/20221114/838810644.html
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