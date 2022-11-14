МИНСК, 14 ноя — ПРАЙМ. В экономике Белоруссии увеличивается риск роста цен в будущем, сообщается в еженедельном макроэкономическом обзоре группы главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгения Винокурова. Годовая инфляция в Белоруссии замедлилась в октябре

"Ожидаем дальнейшего замедления инфляции к концу года. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста цен в будущем", — говорится в обзоре.

ЕАБР отмечает, что годовая инфляция в Белоруссии резко замедлилась по итогам октября — до 15,2% с 17,4% месяцем ранее. "При этом отдельно за октябрь впервые в истории Беларуси зафиксировано снижение потребительских цен на 1%. До текущего года минимальная инфляция в октябре была отмечена в 2009 году в размере 0,4%", — обращается внимание в обзоре.

Констатируется, что снижение цен в октябре объясняется усилением ценового регулирования: правительство Белоруссии ввело ограничения на надбавки импортеров и торговые надбавки.