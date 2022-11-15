США и Турция поддержали продление "зерновой сделки"
Президенты США и Турции Байден и Эрдоган согласились, что "зерновую сделку" нужно продлить
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президенты США и Туркции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о необходимости продления "зерновой сделки", заявили в Белом доме.
Лидеры двух государств провели переговоры в рамках саммита "Большой двадцатки" и сошлись во мнении, что договор играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Добавляется, что Байден поблагодарил своего турецкого коллегу за усилия, приложенные для возобновления сделки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее на этой неделе сообщил, что Москва установила "хорошие" контакты с ООН по вопросу зерновой сделки. Представитель Кремля отметил, что консультации между сторонами проходят в конструктивном ключе.
Саммит G20 проходит во вторник и среду на острове Бали в Индонезии. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
https://1prime.ru/world/20221115/838828187.html
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