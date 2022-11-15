МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президенты США и Туркции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о необходимости продления "зерновой сделки", заявили в Белом доме. Песков ответил на заявление Сунака о "превращении продовольствия в оружие"

Лидеры двух государств провели переговоры в рамках саммита "Большой двадцатки" и сошлись во мнении, что договор играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Добавляется, что Байден поблагодарил своего турецкого коллегу за усилия, приложенные для возобновления сделки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее на этой неделе сообщил, что Москва установила "хорошие" контакты с ООН по вопросу зерновой сделки. Представитель Кремля отметил, что консультации между сторонами проходят в конструктивном ключе.

Саммит G20 проходит во вторник и среду на острове Бали в Индонезии. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.