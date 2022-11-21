МИНСК, 21 ноя — ПРАЙМ. В октябре ВВП Белоруссии сократился на 4,7% по отношению к октябрю прошлого года, при том, что в сентябре показатель снижения был равен 3,3%, отмечается в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР). Лукашенко: Белоруссия расширит работу предприятий на российском рынке

"ВВП Беларуси сократился на 4,7% г/г в октябре после снижения на 3,3% г/г в сентябре. Ухудшение динамики преимущественно объясняется снижением выпуска в сельском хозяйстве", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на канале ЕАБР в мессенджере Telegram.

Как поясняется в обзоре, в условиях сохранения слабых показателей животноводства завершение уборочной кампании выразилось в сокращении сельхозпроизводства на 2,7% в октябре после роста на 16,2% месяцем ранее.

"В октябре несколько ослабла динамика обрабатывающей промышленности — минус 4,3% г/г после минус 3,9% г/г в сентябре, что может указывать на сохранение сложностей со сбытом продукции на внешнем и внутреннем рынках. Спад в ИТ-сфере углубился в октябре", — также сообщает ЕАБР. Россия выделит Белоруссии кредит на 105 миллиардов рублей

Сохраняется низкий инвестиционный и потребительский спрос: инвестиции в основной капитал упали на 18%, а розничный товарооборот — на 7,8%. При этом поддержку ВВП Белоруссии в октябре оказало уменьшение спада в строительстве, отмечают в организации.

"В целом по итогам января—октября спад экономики составил 4,7% г/г и может остаться вблизи этого уровня по итогам 11 месяцев", — также отметили в ЕАБР.