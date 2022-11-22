МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Французское агентство развития (ФАР) подписали программу сотрудничества до 2025 года на сумму более 1 миллиарда евро, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Власти Узбекистана планируют вступить в ВТО

По данным пресс-службы, Мирзиеев в ходе визита во Францию 21-22 ноября на встрече в Париже с генеральным директором ФАР Реми Риу обсудил вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

"В завершение встречи состоялась церемония подписания между правительством Республики Узбекистан и Французским агентством развития новой Программы стратегического сотрудничества до 2025 года на сумму свыше 1 миллиарда евро", — говорится в сообщении.

Программа предусматривает финансирование и реализацию совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, "зелёной" экономике, развитии городской инфраструктуры, водоснабжения, банковско-финансового сектора и транспорта, уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, портфель совместных с ФАР проектов уже достиг 1 миллиарда евро в различных отраслях экономики и социальной сферы в Узбекистане. "Подчеркнута важность активного применения механизмов смешанного финансирования проектов, в том числе с участием прямых инвестиций французских компаний", — добавили в пресс-службе.