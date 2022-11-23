МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Большинство дилеров готовы поставлять россиянам автомобили премиум-класса по параллельному импорту под заказ, однако на массовый сегмент такая услуга в основном не распространяется, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Россиянам объяснили, когда и почему в стране могут подешеветь автомобили

"Это касается автомобилей премиум сегмента, по массовому — не столь популярно. Это связано с затратами, которые приходятся на оформление автомобиля к ввозу по параллельному импорту: документы, логистика. Удорожание может достигать 100 и более тысяч рублей на один автомобиль, что является существенным препятствием для масс-сегмента, где покупатели более трепетно относятся к повышению цены", — сказали в пресс-службе ассоциации "Российские автомобильные дилеры", отвечая на вопрос об услуге по заказу машин по параллельному импорту.

"В основном в рамках параллельного импорта ввозятся внедорожники премиум-сегмента и электромобили. Любой автомобиль можно доставить клиенту под заказ. В основном покупатели приходят в дилерские центры с запросом на конкретный автомобиль из-за рубежа. Благодаря проверенным контрагентам, мы привозим желаемые авто", — рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

По словам Желобова, в данном случае дилер выступает гарантом юридической чистоты автомобиля и документов к нему. В целом, по параллельному импорту авто поступают из Мексики, Сирии, других стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Он также отметил, что общая доля продаж автомобилей, ввезенных в рамках параллельного импорта, составляет 25%. В дальнейшем, по прогнозу дилера, она будет расти. Благодаря поставкам из-за рубежа, расширяется модельное разнообразие.

Директор по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков также отметил, что компания занимается поставками автомобилей по параллельному импорту. Каналы таких поставок развиваются, однако в данный момент речь в основном идет о больших партиях. "Услугу по единичным, точечным заказам конкретных моделей мы пока не оказываем, но планируем запустить ее по некоторым брендам до конца года. Это, конечно, многоуровневый процесс решения вопросов по доставке, растаможиванию данных автомобилей", — добавил он.

На данный момент в списке автобрендов, разрешенных к параллельному импорту, в частности, Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin.