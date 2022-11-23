МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Иранское правительство выделило один миллиард евро на импорт автомобилей из Белоруссии, заявил в среду министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин. Белоруссия намерена переориентировать экспорт смешанных удобрений в Россию

"В нормативных документах, утвержденных правительством, на импорт автомобилей (из Белоруссии – ред.) предусмотрен 1 миллиард евро. На данный момент все инфраструктуры обеспечены и начата регистрация заказов", — приводит агентство ISNA слова Фатеми Амина.