Иран выделил один миллиард евро на импорт автомобилей из Белоруссии
Министр промышленности: Иран выделил один миллиард евро на импорт автомобилей из Белоруссии
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Иранское правительство выделило один миллиард евро на импорт автомобилей из Белоруссии, заявил в среду министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин.
"В нормативных документах, утвержденных правительством, на импорт автомобилей (из Белоруссии – ред.) предусмотрен 1 миллиард евро. На данный момент все инфраструктуры обеспечены и начата регистрация заказов", — приводит агентство ISNA слова Фатеми Амина.
https://1prime.ru/world/20221123/838922687.html
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