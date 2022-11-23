МИНСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия поставила в январе-сентябре текущего года на российский рынок товаров легкой промышленности на 1,1 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер республики Петр Пархомчик. Белоруссия намерена переориентировать экспорт смешанных удобрений в Россию

"За 9 месяцев текущего года экспорт товаров легкой промышленности составил 1,3 миллиарда долларов, из них экспорт в Российскую Федерацию – 1,1 миллиарда долларов", — сказал вице-премьер, выступая в парламенте. Он отметил, что поставки осуществляются в 71 регион Российской Федерации.

Пархомчик отметил, что перед легкой промышленностью страны стоят задачи занять нишу на российском рынке с учетом ухода зарубежных игроков и сокращения импорта, а также насытить внутренний рынок, предложив гражданам качественную и по приемлемой цене одежду, обувь и другую продукцию отечественного производства.

Он рассказал, что в условиях западных санкций и невозможности поставок на рынок Украины "полностью переориентирован объем экспорта легкой промышленности за счет наращивания поставок в Россию и страны Азии". "При снижении отгрузки в недружественные страны на 117 миллионов долларов прирост в дружественные составил 157 миллионов долларов", — заявил вице-премьер.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.