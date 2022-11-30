МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что через 20 месяцев после принятия конгрессом его "плана спасения экономики", никто так и не понял эффекта от этой инициативы. Байден призвал Конгресс США предотвратить забастовку железнодорожников

"Мы приняли план по спасению Америки. Все это знают, мы сделали так много. Никто еще не знает эффекта от этого", — сказал Байден, выступая в штате Мичиган.

Байден напомнил, что план был принят 20 месяцев назад. При этом президент США заявил, что по итогам контактов в рамках прошедшего саммита G20 он вынес общее мнение лидеров о том, что "США в лучшей позиции, чтобы вести мировую экономику в XXI веке".

Внутри США начинает замедляться инфляция, падают цены на товары, дешевеет топливо, заявил Байден.

Закон США о стимулировании экономики на сумму 1,9 триллиона долларов Байден подписал в марте 2021 года.

Весной и летом этого года инфляция в США побила 40-летние рекорды. Цена на бензин летом превысила 5 долларов за галлон (3,785 литра), во вторник Белый дом отчитался, что она упала до 3,52 долларов, этот показатель все равно значительно превышает стоимость топлива на момент вступления Байдена в должность — 2,38 долларов. Для борьбы с ростом цены США израсходовали половину стратегического запаса нефти.