Байден признал, что никто так и не понял эффекта от его "плана спасения экономики"
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что через 20 месяцев после принятия конгрессом его "плана спасения экономики", никто так и не понял эффекта от этой инициативы.
"Мы приняли план по спасению Америки. Все это знают, мы сделали так много. Никто еще не знает эффекта от этого", — сказал Байден, выступая в штате Мичиган.
Байден напомнил, что план был принят 20 месяцев назад. При этом президент США заявил, что по итогам контактов в рамках прошедшего саммита G20 он вынес общее мнение лидеров о том, что "США в лучшей позиции, чтобы вести мировую экономику в XXI веке".
Внутри США начинает замедляться инфляция, падают цены на товары, дешевеет топливо, заявил Байден.
Закон США о стимулировании экономики на сумму 1,9 триллиона долларов Байден подписал в марте 2021 года.
Весной и летом этого года инфляция в США побила 40-летние рекорды. Цена на бензин летом превысила 5 долларов за галлон (3,785 литра), во вторник Белый дом отчитался, что она упала до 3,52 долларов, этот показатель все равно значительно превышает стоимость топлива на момент вступления Байдена в должность — 2,38 долларов. Для борьбы с ростом цены США израсходовали половину стратегического запаса нефти.
https://1prime.ru/world/20221130/838995518.html