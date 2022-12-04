МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Установленный потолок цен на российскую нефть не лучшим образом скажется на украинском рынке горючего, ожидаются и дефицит, и космические цены, заявил в воскресенье ведущий эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен

Страны Евросоюза, G7 и Австралия выступили с заявлением в пятницу, в котором говорится, что они согласовали регулируемый потолок цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел вступит в силу 5 декабря.

"Впереди два-три месяца турбулентности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефти, а потом к нефтяным санкциям. А теперь, похоже, что эти санкции мы почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии товара. Да, у нас есть все возможности привезти, главное, чтобы было что. Так что нельзя спешить ненавидеть наших союзников. Вопрос не в цене, а в отсутствии дефицита. Потому что мы получим и дефицит, и космические цены", — написал Куюн на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Он также добавил, что Украине необходимо пройти и пережить этот период, "так как весной мы прошли гораздо более сложный этап восстановления рынка", когда "пришлось заменить 100% источников поставок, а Европе приходится найти "только" 40%".

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская