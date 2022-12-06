МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин прибудет в Бишкек, где 9 декабря примет участие в саммите ЕАЭС, рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Главы стран ЕАЭС обсудят экономику и вопросы интеграции в Бишкеке

Он ответил на соответствующий вопрос журналистов, что визит главы государства в пятницу в Бишкек планируется.