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Ушаков анонсировал участие Путина в саммите ЕАЭС
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Российский лидер Владимир Путин прибудет в Бишкек, где 9 декабря примет участие в саммите ЕАЭС, рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он ответил на... ПРАЙМ, 06.12.2022
экономика, мировая экономика, новости, владимир путин, юрий ушаков, еаэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин прибудет в Бишкек, где 9 декабря примет участие в саммите ЕАЭС, рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Он ответил на соответствующий вопрос журналистов, что визит главы государства в пятницу в Бишкек планируется.