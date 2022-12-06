ТАШКЕНТ, 6 дек — ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и Киргизии Шавкат Мирзиеев и Садыр Жапаров в телефонном разговоре во вторник отметили динамику двустороннего сотрудничества, в том числе рост товарооборота в 2022 году впервые до 1 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. Товарооборот России и китайской провинции вырос за десять месяцев

Мирзиеев в начале беседы поздравил Жапарова с 54-летием, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому киргизскому народу.

Главы государств отметили динамику развития многопланового сотрудничества между странами. "Продолжают расти показатели взаимной торговли – с начала года объем товарооборота впервые достиг 1 миллиарда долларов", — отмечается в сообщении.

Стороны подчеркнули, что недавнее подписание и ратификация важных двусторонних документов – договора об отдельных участках государственной границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища – будут способствовать углублению практического взаимодействия, устойчивому развитию и двух государств, и всего региона.

В пресс-службе отметили, что ведется активная подготовка крупных региональных проектов — строительства железной дороги Узбекистан — Киргизия — Китай и Камбаратинской гидроэлектростанции.

"Главы государств отметили важность наращивания портфеля торговых контрактов и инвестиционных программ в целях качественного наполнения повестки дня предстоящих контактов", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.