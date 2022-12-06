МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан выразил надежду, что соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) удастся подписать в течение двух лет. ЕАЭС и Индонезия могут начать переговоры по ЗТС в 2023 году, заявил посол

В понедельник Хасан и министр по торговле ЕАЭС Андрей Слепнев подписали совместное заявление об официальном старте переговоров по зоне свободной торговли.

"Индонезию и страны-члены Евразийского экономического союза связывают давние отношения. Эта встреча стала историческим моментом для поднятия наших отношений на новый уровень", — заявил Хасан, запись его выступления министерство торговли опубликовало в своем Youtube-канале.

Он также выразил готовность поддержать команды переговорщиков любыми способами, чтобы достичь заключения соглашения в течение двух лет.

"Индонезия рассматривает Евразийский экономический союз как важного торгового партнера. Однако мы должны признать, что показатели нашей двусторонней торговли пока не продемонстрировали своего истинного потенциала", — отметил индонезийский министр.

В 2021 году двусторонний товарооборот между двумя сторонами достиг 3,3 миллиарда долларов. Основными экспортными товарами Индонезии в ЕАЭС в 2021 году были пальмовое масло и каучук, обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или искусственной кожи, а также маргарин.

При этом основным импортом Индонезии из ЕАЭС являются химические удобрения, полуфабрикаты из железа и стали, ферросплавы и уголь.