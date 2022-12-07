ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Руководство Компартии Китая определило ряд целей в экономической сфере на 2023 год, среди них продвижение открытости внешнему миру, привлечение и использование иностранного капитала, оптимизация мер по профилактике и борьбе с пандемией, эффективное предотвращение и устранение крупных финансовых рисков, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня

Политбюро Центрального комитета Компартии Китая во вторник провело специальное заседание под председательством генсека ЦК КПК Си Цзиньпина, в ходе которого проанализировало и изучило планы по экономической работе на 2023 год, меры по улучшению партийной работы и борьбе с коррупцией.

Участники заседания указали, что в 2023 году стране следует придерживаться девиза "достижение прогресса в стабильности", продолжать проводить конструктивную налогово-бюджетную политику и сдержанную монетарную политику, укреплять координацию и сочетание различных политик, оптимизировать меры по профилактике и борьбе с эпидемией.

"Необходимо направить усилия на наращивание внутреннего спроса, в полной мере задействовать основную роль потребления и ключевую роль инвестиций. Следует ускорить выстраивание современной промышленной системы, повысить устойчивость и безопасность производственных цепочек и цепей поставок", — говорится в коммюнике по итогам заседания.

Вместе с тем отмечается необходимость продвигать высокий уровень открытости внешнему миру и прилагать больше усилий для привлечения и использования иностранного капитала.

"Необходимо эффективно предотвращать и устранять крупные экономические и финансовые риски", — указано в коммюнике.

Помимо прочего, указана необходимость всестороннего планирования для поддержания стабильности поставок и цен на важные товары для жизнеобеспечения, а также обеспечения поставок угля, электроэнергии, нефти и газа.