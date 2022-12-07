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Назван самый "сильный" паспорт 2022 года
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Объединенные Арабские Эмираты в этом году вновь получили звание государства с "самым сильным паспортом", свидетельствует рейтинг Arton Capital. Как уточняется, компания оценивала... ПРАЙМ, 07.12.2022
экономика, мировая экономика, новости, туризм, оаэ, поездки, визы, паспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты в этом году вновь получили звание государства с "самым сильным паспортом", свидетельствует рейтинг Arton Capital.
Как уточняется, компания оценивала документы исходя из количества стран, которые может посетить их обладатель без получения визы.
Так, паспорт ОАЭ дает возможность свободно ездить в 121 страну, еще в 59 странах нужно будет сделать визу по приезде. Оформлять визу заранее нужно для визита в 18 государств.
На втором месте находятся сразу 11 стран, в том числе Германия, Испания, Франция, Италия Швейцария и Южная Корея. Их гражданам нужно оформлять визы в 25 стран.
Третью позицию заняли еще восемь государств, среди них Норвегия, Польша, Соединенные Штаты Америки и Новая Зеландия. Владельцам их паспортов нужно заранее готовить визу для 26 государств.
Российский паспорт расположился на 38 месте. Безвизовый режим для россиян действует в 78 странах, при этом в 45 государствах визу придется оформить по прибытии, а для — 75 заблаговременно.
Последнее место в рейтинге занял Афганистан.