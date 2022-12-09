МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Великобритания планирует в пятницу объявить о введении новых санкций в отношении России. СМИ: новые санкции ЕС коснутся организаций, помогающих российскому ВПК

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Британия намерена представить в пятницу новый пакет антироссийских санкций.

По информации источников агентства, новые санкции будут направлены на лица, "связанные с коррупцией и нарушением прав человека", а также на противодействие "уклонению от существующих санкций".

Предыдущий пакет антироссийских санкций был объявлен Британией 30 ноября, он включал в себя санкционные меры в отношении 22 российских высокопоставленных лиц, в том числе глав и военных комиссаров ряда субъектов России. Под санкции также попали вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и директор Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Аркадий Гостев.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.