МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В мире снизилось число миллиардеров с 2775 человек в 2021 году до 2688 в 2022-м, а их совокупное богатство сократилось с $13,1 до 12,7 триллиона, сообщается в докладе швейцарского банка UBS. Российские богатейшие миллиардеры стали беднее в 2022 году

Как говорится в докладе, 360 потеряли часть активов, в связи с чем их состояние упало ниже планки в один миллиард долларов. В то же время список обогатился 273 новыми миллиардерами.

Наибольшее количество миллиардеров было зафиксировано в США — 735. Причем их число возросло по сравнению с 2021 годом на 11, а совокупное богатство — почти на 7%, до $4,701 триллиона. Второе место занял Китай с 540 миллиардерами. Их число в Поднебесной уменьшалось на 86 человек, а суммарный капитал сократился с $2,532 до 2,027 триллиона.

Примечательно, что в Россия, согласно данным UBS, число миллиардеров сократилось в наибольшей степени — с 117 до 83, а их состояние — с $578,1 до 326,9 миллиарда. Самый же значительный прирост произошел в Индии. Число миллиардеров в этой стране возросло с 140 до 166, при этом их суммарное богатство увеличилось на 25,7% — до $749,8 миллиарда.

Больше всего богачей оказалось в отрасли финансов и инвестиций. Прибыльным оказался и технологический сектор. Машиностроение, по словам авторов доклада, "также процветает".