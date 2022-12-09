МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Федеральная торговая комиссия (FTС) США требует заблокировать сделку по приобретению одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard компанией Microsoft. Microsoft намерена создать "суперприложение" для смартфонов

В конце апреля сообщилось, что акционеры Activision Blizzard одобрили сделку о приобретении фирмы американским гигантом Microsoft почти за 70 миллиардов долларов.

"Мы стремимся помешать Microsoft получить контроль над ведущей независимой игровой студией и использовать его для нанесения ущерба конкуренции на динамичных и быстрорастущих игровых рынках", — говорится в заявлении на сайте регулятора.

Сделка предполагала приобретение культовых франшиз от студий Activision, Blizzard и King, таких как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush. Ее завершение планировалось в финансовом году, завершающемся 30 июня 2023 года.