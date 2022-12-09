МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Объем денежных переводов между физлицами РФ и Армении в декабре может составить около 550 миллионов долларов против 64 миллионов долларов в январе, рассказал РИА Новости основатель разработчика ПО для системы денежных переводов между РФ и Арменией "Неотех" Феликс Хачатрян. Денежные переводы в Узбекистан снизятся в случае кризиса в России

"События последних месяцев спровоцировали многократный рост денежного обмена между двумя странами: если в начале года общий оборот составлял порядка 64 миллионов долларов в месяц, то уже по итогам сентября он вырос в 7 раз и составил 454 миллиона долларов. Полагаю, что к концу оборот составит порядка 550 миллионов долларов", — сказал он.

Хачатрян отметил, что данные рынка полностью коррелируют с данными IDpay, системы денежных переводов между Россией и Арменией. Согласно проанализированной информации, в системе наблюдается почти десятикратный рост переводов. "Картина примерно такая: плавный подъем в периоде январь-февраль, затем взрывной рост в марте, после этого – удвоение объемов каждый месяц. Летом была небольшая пауза, и даже спад, но с сентября рынок снова начал расти", — пояснил Хачатрян.

Он также добавил, что ежемесячно объем переводов физлиц растет в среднем в полтора раза или чуть больше. "За год я, думаю, мы увидим общий рост примерно в восемь раз с начала года", — отметил Хачатрян.

По его словам, рост происходит за счет увеличения транзакций из России в Армению: их объем с начала года вырос в 10 раз – с 40 до 416 миллионов долларов в месяц. За то же время переводы из Армении в России выросли лишь в 1,6 раза. При этом пик роста наблюдался в марте, на максимуме объем транзакций составил 69 миллионов долларов в месяц, но последние месяцы этот показатель стабильно держится на уровне 30 миллионов долларов, объем транзакций за сентябрь составил 38 миллионов долларов, указал эксперт.

Как полагает Хачатрян, рост связан с массовой релокацией компаний и специалистов в марте и сентябре. Тем не менее, как считает эксперт, это не является единственным фактором, среди других, например можно выделить рост туристического интереса к Армении и рост торговли в рамках сотрудничества двух стран.