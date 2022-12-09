МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в ноябре 2022 года вырос на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР. Годовая инфляция в Мексике в ноябре снизилась до 7,8 процента

За первые 11 месяцев 2022 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 2% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

CPI в городах в ноябре в годовом выражении вырос на 1,5%, а в сельской местности – на 1,7%. Продовольственные товары подорожали на 3,7%, непродовольственные — на 1,1%, потребительские — на 2,3%, услуги — на 0,5%.

При этом по сравнению с октябрем этого года показатель снизился на 0,2%, цены на продовольственные товары упали на 0,8%, на потребительские товары — на 0,1%, на услуги – на 0,2%, а цены на непродовольственные товары остались на уровне октября.

Цены на фрукты в ноябре в годовом выражении выросли на 9,6%, на овощи и зелень упали на 21,6%, молочная продукция подорожала на 0,9%, яйца — на 9,9%, продукция водного промысла подорожала на 3,4%, цены на мясо выросли на 17,6%, в том числе свинина подорожала на 34,4%. Алкоголь подорожал на 1,5%.

Если же сравнивать с показателями октября, то за месяц цены на яйца выросли на 1,3%, овощи и зелень подешевели на 8,3%, фрукты подорожали на 1,5%, цены на продукцию водного промысла упали на 1,1%, на молочную продукцию выросли на 0,2%, алкоголь подорожал на 0,4%. Цены на мясо выросли на 0,1%, в том числе свинина подешевела на 0,7%.

Услуги здравоохранения в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,5%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,3%, на транспорт и связь – на 2,9%, жилье подешевело на 0,2%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в ноябре в годовом выражении упал на 1,3%.

По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.