Глава МИД Венгрии призвал готовиться к "нападению" со стороны Евросоюза
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешту необходимо готовиться к "нападению" со стороны Евросоюза
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Венгрии нужно подготовиться к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" используют против Будапешта все виды шантажа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям, — заявил глава внешнеполитического ведомства и выразил уверенность, что Брюссель и "международная либеральная машина пропаганды" будут неразборчивы в средствах: — Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует".
При этом он отметил, что за прошедшие 12 лет антикризисная политика Венгрии не была "в мейнстриме" Евросоюза, "но всегда была успешной".
https://1prime.ru/world/20221209/839109316.html
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