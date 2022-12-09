МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Венгрии нужно подготовиться к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" используют против Будапешта все виды шантажа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости. МИД Венгрии: пора осознать, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

"Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям, — заявил глава внешнеполитического ведомства и выразил уверенность, что Брюссель и "международная либеральная машина пропаганды" будут неразборчивы в средствах:

— Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует".

При этом он отметил, что за прошедшие 12 лет антикризисная политика Венгрии не была "в мейнстриме" Евросоюза, "но всегда была успешной".