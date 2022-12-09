МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между Бразилией и Россией с начала 2022 года превысил 8 миллиардов долларов по состоянию на ноябрь, это рекордная цифра, заявил бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес. Товарооборот CША и Китая вырос на 2,4 процента

"Я скажу вам несколько цифр, они очень показательны. До ноября 2022 года наш товарооборот составил 8,8 миллиарда долларов. И на самом деле эта цифра – рекордная. Она даже больше, чем в 2008 году, когда эти показатели составили 8 миллиардов… И постепенно, я уверен, мы дойдем до намеченных 10 миллиардов", — сказал посол в ходе выступления на вебинаре "Ведение бизнеса в Бразилии в текущих геополитических реалиях".

Он обратил внимание, что 23% всех импортируемых страной удобрений приходится на Россию, добавив, что Бразилия хочет занять место тех производителей, которые ушли с российского рынка.

Дипломат подчеркнул, что после начала российской специальной военной операции на Украине и введения Западом санкций у Бразилии и России возникли трудности в вопросах взаиморасчетов, логистики, страховки и фрахта. При этом посол отметил, что стороны постепенно находят пути решения сложностей.