Бразилия нуждается в российских удобрениях, заявил посол
Посол Бразилии заявил, что страна нуждается в удобрениях из России и исправно их получает
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бразилия нуждается в российских удобрениях и намерена сотрудничать в различных сферах, рассказал бразильский посол в Родриго де Лима Баэна Соарес.
"Мы нуждаемся в российских удобрениях", — заявил он в ходе вебинара "Ведение бизнеса в Бразилии в текущих геополитических реалиях".
По его словам, Россия помогает закрывать эти потребности, продолжая "исправно" поставлять продукцию.
Дипломат также сообщил, что Бразилия планирует расширить совместную работу с Россией, и список потенциальных областей для этого "огромный", в том числе фармацевтика, электроника, технологии, химия. Это озволит расширить связи между предпринимателями и производителями обеих стран, считает посол.
https://1prime.ru/world/20221209/839110460.html
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