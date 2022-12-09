МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бразилия нуждается в российских удобрениях и намерена сотрудничать в различных сферах, рассказал бразильский посол в Родриго де Лима Баэна Соарес. Товарооборот между Бразилией и Россией вышел на рекордные показатели

"Мы нуждаемся в российских удобрениях", — заявил он в ходе вебинара "Ведение бизнеса в Бразилии в текущих геополитических реалиях".

По его словам, Россия помогает закрывать эти потребности, продолжая "исправно" поставлять продукцию.

Дипломат также сообщил, что Бразилия планирует расширить совместную работу с Россией, и список потенциальных областей для этого "огромный", в том числе фармацевтика, электроника, технологии, химия. Это озволит расширить связи между предпринимателями и производителями обеих стран, считает посол.