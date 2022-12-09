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Банк Франции спрогнозировал рост экономики в новом году
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Управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сказал в пятницу, что в 2023 году экономика Франции, "вероятно" немного вырастет. "Не могу исключить рецессии, но это не наш... ПРАЙМ, 09.12.2022
финансы, экономика, мировая экономика, новости, франция, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сказал в пятницу, что в 2023 году экономика Франции, "вероятно" немного вырастет.
"Не могу исключить рецессии, но это не наш базовый сценарий", — заявил он, добавив, что ожидает "небольшого позитивного роста" в следующем году.
Согласно последнему прогнозу центрального банка, французская экономика закончит этот год небольшим ростом в 4-м квартале.