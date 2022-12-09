МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сказал в пятницу, что в 2023 году экономика Франции, "вероятно" немного вырастет.

"Не могу исключить рецессии, но это не наш базовый сценарий", — заявил он, добавив, что ожидает "небольшого позитивного роста" в следующем году.

Согласно последнему прогнозу центрального банка, французская экономика закончит этот год небольшим ростом в 4-м квартале.