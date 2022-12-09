МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В пятницу Министерство финансов Великобритании объявило о планах реформирования финансового сектора, в том числе о пересмотре правил возложения ответственности на сотрудников банков за их решения и об ослаблении требований резервирования капиталов для небольших кредитных организаций. Великобритания планирует объявить о новом пакете санкций против России

В результате Brexit связи финансового сектора Великобритании с ЕС существенно ослабли. Это заставило власти смягчить регулирование, в то время как Амстердам перенял у Лондона роль ключевого европейского фондового рынка.

"Подход правительства к реформированию регулирования рынка финансовых услуг учитывает и защищает основы, на которых держится успех Великобритании как центра финансовых услуг: маневренность, последовательно высокие стандарты регулирования и открытость", — сказано в заявлении Министерства финансов.

Среди планируемых реформ — пересмотр правил продаж без покрытия, подачи деклараций компаний перед регистрацией на бирже, а также отмена и изменение правил, приятых в то время, когда Великобритания входила в ЕС.