МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Планы создания объединенного энергетического пространства в рамках ЕАЭС, в том числе газового, все еще находятся в проработке, они обсуждаются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков рассказал о целях создания "газового союза"

"Все это на повестке дня", — заявил он

Представитель Кремля отметил, что процессы интеграции не могут происходить быстро и требуют времени.

"Это сложная, кропотливая работа", — сказал Песков в беседе с изданием "Известия" и добавил, что итоги таких усилий отвечают интересам всех участвующих сторон.