Песков рассказал о планах по углублению сотрудничества ЕАЭС в энергетике
Песков: планы по созданию единого энергетического пространства в ЕАЭС стоят на повестке
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Планы создания объединенного энергетического пространства в рамках ЕАЭС, в том числе газового, все еще находятся в проработке, они обсуждаются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все это на повестке дня", — заявил он
Представитель Кремля отметил, что процессы интеграции не могут происходить быстро и требуют времени.
"Это сложная, кропотливая работа", — сказал Песков в беседе с изданием "Известия" и добавил, что итоги таких усилий отвечают интересам всех участвующих сторон.
https://1prime.ru/world/20221209/839114328.html
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