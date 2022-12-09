Минфин Украины допустил рост инфляции до 28 процентов
Министр финансов Украины Марченко допустил рост инфляции к концу года до 28 процентов
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Инфляция на Украине к концу текущего года может ускориться до 28 процентов, рассказал глава украинского Минфина Сергей Марченко в беседе с изданием Associated Press.
По итогам октября показатель составил 26,6 процентов. По мнению министра, вероятность дальнейшего роста цен сохраняется.
Согласно данным украинской статистической службы, по итогам октября продовольствие в стране подорожало в среднем на 4,2 процента в месячном выражении. При этом сильнее всего подскочила стоимость яиц — на 60 процентов.
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