МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Инфляция на Украине к концу текущего года может ускориться до 28 процентов, рассказал глава украинского Минфина Сергей Марченко в беседе с изданием Associated Press. В Верховной Раде заявили о стремительном росте украинского госдолга

По итогам октября показатель составил 26,6 процентов. По мнению министра, вероятность дальнейшего роста цен сохраняется.

Согласно данным украинской статистической службы, по итогам октября продовольствие в стране подорожало в среднем на 4,2 процента в месячном выражении. При этом сильнее всего подскочила стоимость яиц — на 60 процентов.