Путин призвал активнее устранять барьеры в торговле ЕАЭС
Путин согласился с Лукашенко в необходимости эффективнее устранять барьеры в торговле ЕАЭС
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал мнение главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что государствам ЕАЭС необходимо эффективнее устранять преграды во внешней торговле.
В рамках заседания Высшего евразийского экономического совета Лукашенко заявил, что между странами объединения не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Он подчеркнул, что сейчас участники Союза продолжают бороться с последствиями решений, принятых на национальных уровнях.
"Это правда. Они (барьеры — ред.) мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергичнее работать", — заявил Путин.
Премьер Узбекистана Абдулла Арипов в свою очередь заверил, что Ташкент продолжит диалог со странами ЕАЭС по упрощению торговли, движения капитала и трудовых ресурсов.
https://1prime.ru/world/20221209/839116136.html
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