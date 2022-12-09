МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал мнение главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что государствам ЕАЭС необходимо эффективнее устранять преграды во внешней торговле. Необходимо "оздоровить кровеносную систему" ЕАЭС, заявил Лукашенко

В рамках заседания Высшего евразийского экономического совета Лукашенко заявил, что между странами объединения не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Он подчеркнул, что сейчас участники Союза продолжают бороться с последствиями решений, принятых на национальных уровнях.

"Это правда. Они (барьеры — ред.) мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергичнее работать", — заявил Путин.

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов в свою очередь заверил, что Ташкент продолжит диалог со странами ЕАЭС по упрощению торговли, движения капитала и трудовых ресурсов.