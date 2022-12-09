ДОХА, 9 дек — ПРАЙМ. Страны Персидского залива и Китай обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли, сообщил в пятницу кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на церемонии открытия саммита с участием лидеров стран залива и КНР. Китай достроил продолжение "Силы Сибири" для поставок в Шанхай

Начало саммита транслировал телеканал Al Arabia.

"Китай и страны Персидского залива обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли", — отметил бен Салман.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления сообщил, что стороны создадут совместный инвестиционный центр, а также центр по ядерной безопасности. Кроме того, планируется укреплять сотрудничество по финансированию "чистой" энергетики" и обеспечения продовольственной безопасности.