Китай и страны Персидского залива обсудят создание зоны свободной торговли
Китай и страны Персидского залива обсуждают создание общей зоны свободной торговли
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ДОХА, 9 дек — ПРАЙМ. Страны Персидского залива и Китай обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли, сообщил в пятницу кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на церемонии открытия саммита с участием лидеров стран залива и КНР.
Начало саммита транслировал телеканал Al Arabia.
"Китай и страны Персидского залива обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли", — отметил бен Салман.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления сообщил, что стороны создадут совместный инвестиционный центр, а также центр по ядерной безопасности. Кроме того, планируется укреплять сотрудничество по финансированию "чистой" энергетики" и обеспечения продовольственной безопасности.
https://1prime.ru/world/20221209/839117234.html
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